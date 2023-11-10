В России возникли противоречия вокруг известной актрисы из сериала "Дикий ангел" Натальи Орейро, с требованиями о лишении ее российского гражданства. Православные активисты из Новосибирска обратились в Генпрокуратуру и МВД, выражая недовольство поведением 46-летней уругвайской звезды на гей-параде в Аргентине, где она выступила с обнаженной грудью.
Информация гласит, что сибирская правозащитная группа "Радетель" подала жалобу на Орейро, следя за ее действиями на мероприятии. Один из авторов обращения Иван Квасницкий заявил, что провел 6 часов, изучая контент актрисы. После выступления в Буэнос-Айресе он напомнил ей обо всех провокационных постах в соцсетях, высказываниях о секс-меньшинствах и даже поднятии флага ЛГБТ на концерте в Москве в 2016 году, сообщает super.ru.
Общественники считают, что из-за всего этого Наталье не место в России. Напомним, что уругвайская актриса получила российский паспорт в 2021 году, выражая свою любовь к стране. Если активистам не удастся добиться лишения Орейро гражданства, они намерены требовать ее привлечения к административной ответственности по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", максимальное наказание по которой — штраф в размере 200 тысяч рублей.
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