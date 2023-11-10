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Наталью Орейро хотят лишить гражданства за оголенную на гей-параде грудь

1:28
Шоу-бизнес

В России возникли противоречия вокруг известной актрисы из сериала "Дикий ангел" Натальи Орейро, с требованиями о лишении ее российского гражданства. Православные активисты из Новосибирска обратились в Генпрокуратуру и МВД, выражая недовольство поведением 46-летней уругвайской звезды на гей-параде в Аргентине, где она выступила с обнаженной грудью.

Наталью Орейро хотят лишить гражданства за оголенную на гей-параде грудь
Фото: wikipedia.org by DonSimon is licensed under CC0

Информация гласит, что сибирская правозащитная группа "Радетель" подала жалобу на Орейро, следя за ее действиями на мероприятии. Один из авторов обращения Иван Квасницкий заявил, что провел 6 часов, изучая контент актрисы. После выступления в Буэнос-Айресе он напомнил ей обо всех провокационных постах в соцсетях, высказываниях о секс-меньшинствах и даже поднятии флага ЛГБТ на концерте в Москве в 2016 году, сообщает super.ru.

Общественники считают, что из-за всего этого Наталье не место в России. Напомним, что уругвайская актриса получила российский паспорт в 2021 году, выражая свою любовь к стране. Если активистам не удастся добиться лишения Орейро гражданства, они намерены требовать ее привлечения к административной ответственности по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", максимальное наказание по которой — штраф в размере 200 тысяч рублей.

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Natalia Oreiro - Cambio Dolor (Official Video)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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