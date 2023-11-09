Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова вышла в свет с новым возлюбленным

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дарья Мельникова - Даша из сериала "Папины дочки" держит свою личную жизнь в тайне. После развода в 2019 году с актером Артуром Смоляниновым* от неё не было новостей о новых романтических отношениях. Однако недавно состоялась премьера сериала "Волшебный участок", в котором она снялась, и на мероприятии Дарья появилась не в одиночестве.

Фото: Личный аккаунт Дарьи Мельниковой в Instagram by Дарья Мельникова

Согласно информации VOICE, на премьеру Дарья пришла в сопровождении загадочного незнакомца, предположительно ее нового бойфренда. Хотя молодой человек старался держаться подальше от камер, он отходил от актрисы на шаг, чтобы не попасть в кадр. В остальное время они мило держались за руки и ходили вместе.

Сообщается, что возлюбленным Дарьи является 33-летний актер Роман Набатов. Вероятно, вы можете помнить его по эпизодическим ролям в сериале "Счастливы вместе", а также по проектам "Краткий курс счастливой жизни" и "Детка". Неизвестно, насколько долго Дарья и Роман уже вместе.

*признан иностранным агентом в РФ.

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