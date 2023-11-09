Максим Галкин* показал нового члена семьи — щенка Роки

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Алла Пугачёва неожиданно посетила Россию, проведя всего несколько дней на родине, после чего поспешно покинула страну. Певица пересекла границу и встретилась с мужем Максимом Галкиным* в Латвии. В социальных сетях шоумен опубликовал фотографию с женой, сделанную в Сигулде.

Фото: Личный аккаунт Макисма Галкина в Instagram

Кроме возвращения певицы в жизнь комика произошло ещё одно событие. Комик представил своим подписчикам нового члена семьи — милого чёрного щенка. Галкин* сообщил, что питомца назвали Роки.

В опубликованном видео щенок пытается забраться к Галкину* в постель, но шоумен старательно его отгоняет.

"Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Роки? — спрашивает у щенка юморист.

Питомец, полный энтузиазма, продолжает пытаться влезть на кровать Галкина*, несмотря на явные протесты хозяина.

Возможно, семья решила завести собаку, чтобы поднять настроение Гарри и Лизе, которые из-за частых переездов испытывают сильный стресс. Детям приходится адаптироваться к новым школам и привыкать к окружению в чужой стране.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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