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Блогер Настя Ивлеева рассказала, что думает об отношениях Собчак и Богомолова

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак отметила свое 42-летие шумной вечеринкой, организованной ею и ее мужем режиссером Константином Богомоловым. На мероприятие были приглашены звездные гости, включая блогершу Настю Ивлееву.

Блогер Настя Ивлеева рассказала, что думает об отношениях Собчак и Богомолова
Фото: Личный аккаунт Насти Ивлеевой в Instagram

Super.ru пишет что Ивлеева своем посте в телеграме, поделилась своими впечатлениями от дня рождения Ксении Собчак, и выразила своё восхищение и уважение к паре. Она отметила, что никогда не думала, что такие слова скажет в 2 часа ночи, но они определенно созданы, чтобы быть вместе.

Она также вспомнила, как ее пригласили на премьеру спектакля, постановкой которого занимался Константин Богомолов в Театре на Малой Бронной. В тот момент она имела возможность побывать за кулисами и своими глазами увидеть, как общаются Ксения и Константин.

"Любопытная форма любви. Харизматичная, самобытная, нетипичная. Вау. Вау, вау, вау. Мечта! Искренние и отбитые наглухо", — пишет Настя Ивлеева.

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Настя Ивлеева и Андрей Малахов примеряют новые профессии | Прямой эфир
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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