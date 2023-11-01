В случае блогера-миллионника Карины Нигай, она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после участия в телепроектем "Новых звездах в Африке". Она сообщила о физических и ментальных проблемах, включая депрессию, расстройство пищевого поведения и проблемы с кожей.
Super.ru пишет что Карина откровенно заявила, что больше никогда не будет участвовать в подобных проектах, даже если это предполагает потерю работы. Она не хочет снова сталкиваться с голоданием, постоянным присутствием перед камерами и жизнью в обществе людей 24/7.
Нигай признаёт, что телепроект, в котором участвовала, является популярным и захватывающим, но участие в нём было изматывающим. Она отмечает, что наблюдать за шоу уютно в домашней обстановке, но быть участником – совсем другая история.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.