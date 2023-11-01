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Блогер Карина Нигай сообщила о проблемах со здоровьем после участия в "Новых звездах в Африке"

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В случае блогера-миллионника Карины Нигай, она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после участия в телепроектем "Новых звездах в Африке". Она сообщила о физических и ментальных проблемах, включая депрессию, расстройство пищевого поведения и проблемы с кожей.

Блогер Карина Нигай сообщила о проблемах со здоровьем после участия в "Новых звездах в Африке"
Фото: Личный аккаунт Карины Нигай в Instagram by Карина Нигай

Super.ru пишет что Карина откровенно заявила, что больше никогда не будет участвовать в подобных проектах, даже если это предполагает потерю работы. Она не хочет снова сталкиваться с голоданием, постоянным присутствием перед камерами и жизнью в обществе людей 24/7.

Нигай признаёт, что телепроект, в котором участвовала, является популярным и захватывающим, но участие в нём было изматывающим. Она отмечает, что наблюдать за шоу уютно в домашней обстановке, но быть участником – совсем другая история.

 

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НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ В АФРИКЕ: 1 выпуск
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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