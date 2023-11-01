Асмус намекнула, что Александр Петров всячески пытается лишить ее работы

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус выразила свои мысли, отметив, что "один ранимый друг" предпринимает попытки лишить ее работы через продюсеров. Она также отметила, что этот человек отписался от нее в социальных сетях. В своем сообщении она приняла решение не реагировать на безрассудные действия зависимой личности, а вместо этого выразила свое желание поддержать и обнять этого друга, пожелав ему выздоровления.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

Асмус могла намекнуть на своего партнера по фильму "Текст" Александра Петрова. Это предположение связано с тем, что актрису возмутили новости о свадьбе Петрова, которая, по ее словам, должна была состояться с ее подругой Стасей Милославской. Кроме того, по данным Telegram-канала, Петров не подписан на аккаунт Асмус в Instagram.

Александр Петров объявил о своей свадьбе 15 сентября и опубликовал фотографии с регистрации брака. Он рассказал, что познакомился со своей возлюбленной случайно на улице, и его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Недавно в социальных сетях появились сообщения о шутках Асмус над Петровым. Актриса призналась, что изменила цвет волос, и один из ее фанатов сказал, что она стала похожа на Сашу Петрова. В ответ на это Асмус в шутку объявила о свадьбе с мастером и попросила не навязывать девушке разговоры о ее личной жизни, утверждая, что она не является публичной личностью.

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