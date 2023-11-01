Российский актёр Дмитрий Харатьян признался, что у него не было звёздной болезни после успеха в фильме "Гардемарины, вперёд!".
По его словам, он осознавал, что отличается от персонажа, которого играл в кинокартине. На тот момент актёр страдал от заниженной самооценки, но именно она позволила ему быстро преодолеть симптомы звёздной болезни.
При этом Харатьян подчеркнул, что популярность всё равно сказалась на его характере и состоянии.
"У меня возник внутренний диссонанс и конфликт с самим собой. Я спрятался и стал социофобом", — отметил артист в интервью сайту aif.ru.
Как уточнил Харатьян, ему до сих пор сложно участвовать в публичных мероприятиях и выстраивать диалоги с незнакомцами. Он считает, что между зрителем и артистом должна оставаться дистанция.
Ранее актёр прокомментировал отъезд некоторых знаменитостей из РФ после начала спецоперации. Харатьян призвал воспринимать как предательство разговоры о родине в негативном ключе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.