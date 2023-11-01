Актёр Харатьян заявил, что смог избежать звёздной болезни, но стал социофобом

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Дмитрий Харатьян признался, что у него не было звёздной болезни после успеха в фильме "Гардемарины, вперёд!".

Фото: Openverse by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

По его словам, он осознавал, что отличается от персонажа, которого играл в кинокартине. На тот момент актёр страдал от заниженной самооценки, но именно она позволила ему быстро преодолеть симптомы звёздной болезни.

При этом Харатьян подчеркнул, что популярность всё равно сказалась на его характере и состоянии.

"У меня возник внутренний диссонанс и конфликт с самим собой. Я спрятался и стал социофобом", — отметил артист в интервью сайту aif.ru.

Как уточнил Харатьян, ему до сих пор сложно участвовать в публичных мероприятиях и выстраивать диалоги с незнакомцами. Он считает, что между зрителем и артистом должна оставаться дистанция.

Ранее актёр прокомментировал отъезд некоторых знаменитостей из РФ после начала спецоперации. Харатьян призвал воспринимать как предательство разговоры о родине в негативном ключе.

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