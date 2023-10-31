Актер Роберт Де Ниро закатил истерику в суде после обвинений экс-ассистентки в насилии

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80-летний Роберт Де Ниро - голливудский актер стал отцом в седьмой раз и намеревался заниматься воспитанием своего ребенка вместе со своей партнершей Тиффани Чен. Однако его бывшая помощница Грэм Робинсон подала на него в суд, обвинив в жестоком обращении и потребовав 12 миллионов долларов.

Фото: Photo by David Dee Delgado/Getty Images by Роберт Де Ниро

Super.ru пишет что Грэм Робинсон работала на Роберта Де Ниро с 2008 по 2019 годы и выполняла обязанности включая стирку, уход и помощь в повседневных задачах. Она утверждает, что ее терпение были оплачены неуважительным отношением со стороны актера, такими как мочеиспускание во время телефонных разговоров или появление на встречах в пижаме. Она также утверждает, что последним каплей стало вовлечение актера в близкие отношения с Тиффани Чен и просьба помочь ему подготовить подарок для нее.

Сам актер считает, что эти обвинения представляют собой искажение фактов. В суде Роберт несколько раз нарушал порядок, за что судья угрожал его изгнанием из зала. Де Ниро считает, что домработница просто влюблена в него. Несмотря на отсутствие доказательств, судья озвучил данные из личной переписки Роберта Де Ниро с Тиффани Чен, в которой Тиффани жаловалась на поведение домработницы Грэм, заявляя, что она ведет себя как жена актера, например, используя ее имя для оплаты счетов за кабельное телевидение и имея доступ к системе безопасности.

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