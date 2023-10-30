Народный артист России Юрий Назаров прокомментировал новости о том, что юморист Максим Галкин* на своих концертах за границей исполняет песни Виктора Цоя и Юрия Шатунова.
По его словам, комик пытается приспосабливаться к новым условиям жизни, поскольку зрители в разных странах мира теряют интерес к его деятельности. Актёр назвал Галкина* "крысой, загнанной в угол". Он убеждён: юморист испугался и покинул Россию, но теперь понял, что никому не нужен за границей.
"Сначала гадости нёс про спецоперацию на своих концертишках, теперь на жалость бьёт с песнями, которые любили в Союзе", — отметил Назаров в интервью сайту aif.ru.
Как подчеркнул народный артист РФ, такие люди, как Максим Галкин*, являются предателями родины. Вместо извинений перед россиянами он по-прежнему поддерживает ВСУ, резюмировал актёр.
Ранее юморист вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми покинул Израиль и уехал на Кипр из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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