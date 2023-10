Your browser does not support the audio element.

Синий цвет, который так часто присутствует в нарядах Кейт Миддлтон и британской королевской семьи, имеет определенные символические значения и историческую подоплеку.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.