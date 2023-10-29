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Эксперт по королевскому стилю Элизабет Холмс объяснила почему Кейт Миддлтон часто носит синий цвет

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Синий цвет, который так часто присутствует в нарядах Кейт Миддлтон и британской королевской семьи, имеет определенные символические значения и историческую подоплеку.

Эксперт по королевскому стилю Элизабет Холмс объяснила почему Кейт Миддлтон часто носит синий цвет
Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.

Super.ru пишет что эксперт по королевскому стилю Элизабет Холмс отмечает, что выбор синего цвета для одежды имеет свою цель - королевская семья осознает, что их образ транслирует определенное послание, и они хорошо осведомлены о том, что стиль важен для  публичной роли королевской семьи. 

Теория цвета говорит о том, что синий цвет олицетворяет спокойствие и ответственность, что вполне соответствует внушаемому образу и роли монархии. Кроме того, синий является одним из трех цветов британского флага, что придает ему дополнительную значимость и привлекательность для использования в одежде королевской семьи.

У Кейт Миддлтон также личные ассоциации с синим цветом. Ее помолвочное кольцо с сапфиром, которое принадлежало принцессе Диане, содержит этот камень синего цвета. Кроме того, для своего первого официального портрета в качестве королевской невесты Кейт выбрала ярко-синее платье, которое сочеталось с цветом кольца. С тех пор в ее гардеробе появились различные оттенки синего.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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