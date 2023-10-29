Тайное стало явным и стыдным: Алла Пугачёва нашлась

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Люди, наконец, узнали, где находится пропавшая Алла Пугачёва.

Фото: социальные сети

До недавнего времени она с детьми и мужем находилась в Израиле, куда переехала на "постоянное место жительство". Но конфликт на Ближнем Востоке нарушил планы Аллы Борисовны и вынудил покинуть Израиль.

Отъезд Примадонны наделал немало шума среди общественности. Ведь певица покинув Землю обетованную попросту пропала. Никто долго не знал, где находится певица, а близкие отказались от комментариев.

И вот исчезновение Пугачёвой раскрыто — в Интернете появляется всё больше информации, что Алла с семьёй прилетела на Кипр.

Такой вывод сделан из рассказа очевидицы, которая видела семью Пугачёвой в местном аэропорту. Сама она там замечена не была, но поклонники убеждены звезда с семьёй. Достоверности придаёт и кипрское гражданство певицы, плюс кипрская недвижимость.

Некоторые думают, что Алле стыдно, что она мыкается вдали от Родины, уехав их страны, которая ей дала всё.

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