Бородина — Собчак по поводу внешности: "Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак подколола Ксению Бородину, опубликовав в пост с вопросом о маске для Хэллоуина.

Фото: Telegram-канал "Только никому..."

К посту она прикрепила фото картонного лица Бородиной. Также там были лица Анастасии Волочковой и Ларисы Гузеевой.

40-летняя Бородина ответила на выпад, резко пройдясь по внешности Собчак — выложила скрины одного из роликов, где Собчак наложили неудачный макияж.

"Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет. Оставляй ее. И скажи своему smm-специалисту, что он лучший. Я обожаю его чувство юмора. Не вздумай его увольнять! Он "реально" делает тебя идеальной", — пишет экс-коллега.

Ранее Бородина рассказывала, что между Ксениями в какой-то момент пробежала чёрная кошка. Жена Константина Богомолова стала ставить ей какие-то комментарии под постами, порой не совсем приятные, цитирует Бородину "СтарХит".

А окончательно отношения испортились после того, как она удивилась резкой смене образа Собчак. Вспыхнул конфликт, который не собирается затухать.

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