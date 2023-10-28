Телеведущая Ксения Собчак подколола Ксению Бородину, опубликовав в пост с вопросом о маске для Хэллоуина.
К посту она прикрепила фото картонного лица Бородиной. Также там были лица Анастасии Волочковой и Ларисы Гузеевой.
40-летняя Бородина ответила на выпад, резко пройдясь по внешности Собчак — выложила скрины одного из роликов, где Собчак наложили неудачный макияж.
"Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет. Оставляй ее. И скажи своему smm-специалисту, что он лучший. Я обожаю его чувство юмора. Не вздумай его увольнять! Он "реально" делает тебя идеальной", — пишет экс-коллега.
Ранее Бородина рассказывала, что между Ксениями в какой-то момент пробежала чёрная кошка. Жена Константина Богомолова стала ставить ей какие-то комментарии под постами, порой не совсем приятные, цитирует Бородину "СтарХит".
А окончательно отношения испортились после того, как она удивилась резкой смене образа Собчак. Вспыхнул конфликт, который не собирается затухать.
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