СМИ гадают, куда пропала Алла Пугачёва после отъезда из Израиля

1:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда певица Алла Пугачёва и Максим Галкин* покидали Россию весной прошлого года, они рассчитывали на спокойную жизнь в Израиле. Однако палестино-израильский конфликт нарушил их планы. В начале Галкин* заявлял, что останется в стране, но в итоге он сбежал из неё. По информации окружения звёздного семейства, Пугачёва также покинула Тель-Авив вместе с детьми, но её последующая судьба осталась неизвестной. Несколько недель о певице не было никаких новостей, и её местонахождение осталось загадкой.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Стало известно, где в итоге очутилась звезда. По словам местных жителей, они видели её с мужем в кипрском аэропорту вместе с дочкой Лизой.

"Встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было", — сообщила местная жительница сайту mk.ru.

Певица и Галкин выбрали Кипр в качестве нового места жительства. Уже в 2017 году они приобрели недвижимость на этом острове и получили гражданство. По слухам, знаменитая пара приобрела квартиру стоимостью 10 миллионов евро в элитной высотке Лимассола. Этот жилой комплекс находится на первой линии моря и является самым высоким в Европе. Пока точная информация о местонахождении Пугачёвой неизвестна, однако предполагается, что она предпочитает оставаться дома из-за своего здоровья и стресса, вызванного обстрелами в Израиле, где они находились ранее, передаёт "КП".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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