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Внук Пугачевой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей

1:11
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России. В США он ощущает скуку и часто ищет приключений, чтобы разнообразить свою жизнь. Он утверждает, что страна, в которую он тайно уехал через Прибалтику, не предоставляет ему достаточно острых ощущений, в отличие от России, где у него было множество выступлений и работа в различных проектах.

Внук Пугачевой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY 4.0

Пресняков рассказал о своем временном занятии, включая катание на мини-байках по пустыне и скалолазание. Он также посетил Дом ужасов в честь Хэллоуина, хотя знал сценарий, несколько раз испугался и даже закричал в панике. Артист признался, что в США начала развиваться у него паранойя после инцидента с подкинутой игрушкой на парковке, когда он подумал, что на него открыта охота и его автомобиль может взорваться.

Несколько лет назад у Преснякова была обнаружена опухоль в желчном пузыре. Музыкант сообщил, что эту болезнь нельзя полностью вылечить, но можно замедлить ее развитие, придерживаясь диеты.

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Живущий в США внук Пугачевой Никита Пресняков сильно испугался
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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