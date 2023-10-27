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Дима Билан прощается с верным спутником: история Соломона

1:32
Шоу-бизнес

Певец Дима Билан поделился в социальных сетях грустной новостью о смерти своего кота Соломона. Хотя произошло это трагическое событие почти месяц назад, артист решил поделиться своей потерей с фанатами только сейчас.

Дима Билан прощается с верным спутником: история Соломона
Фото: Личный аккаунт Димы Билана в Instagram by дима билан

В своем посте артист выразил признательность своему пушистому другу за уютные вечера, нежный и чуткий характер, а также за музыкальное мурчание. Он назвал Соломона лучшим котом и признал, что будет скучать по нему, но при этом подчеркнул важность продолжения жизни. Дима Билан отметил, что не собирается погружаться в горе и жалеть себя, так как животные являются ценными и важными спутниками в жизни человека. Он пожелал яркого пути своему ушедшему другу, Соломону.

Билан подобрал больного кота с улицы около трех лет назад и ухаживал за ним. Он рассказал, что Соломон сражался с болезнью до последнего. Летом стало известно, что у кота развилась терминальная почечная недостаточность, но благодаря медицинской помощи ему удалось прожить еще несколько месяцев.

Дима Билан подчеркнул, насколько сильно он любил своего пушистого спутника и уверен, что получал взаимность. Он также попросил своих друзей и поклонников воздержаться от подарков в виде новых домашних животных в ближайшее время, так как он хочет самостоятельно принять решение о том, когда завести нового пушистого друга.

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Dima Bilan - Never Let You Go (Russia) 2006 Eurovision Song Contest
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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