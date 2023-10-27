Участник "Дома-2" Тигран Салибеков обвинил бывшую жену Юлию в мошенничестве

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Развод звезд реалити-шоу "Дом-2" Тиграна и Юлии Салибековых был сопровожден множеством скандальных событий, которые привлекли внимание публики. Год спустя после развода, Тигран и Юлия стали самой обсуждаемой парой, некогда вышедшей из телепроекта. Их отношения стали публичными после появления видео драки между ними, а также через публичные обращения друг к другу.

Фото: https://www.instagram.com/p/CZEmYHbo-na/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== by Тигран Салибеков

Тем не менее, оба экс-супруга часто не комментируют свои отношения между собой, особенно в связи с троими общими детьми и вопросом об их безопасности. Утечки скандальной информации происходят время от времени, и недавно Тигран поделился в своем личном Telegram-канале новостью о выигрыше суда у Юлии.

Super.ru пишет что по словам Тиграна, Юлия тайно пыталась отсудить у него квартиру, которая была ранее оформлена на его имя. Он предъявил доказательства и назвал ее "врушкой". Он также упомянул, что и сестра Юлии также пыталась обвести его вокруг пальца. Тигран также заявил о том, что Юлия намеренно подозревает его в употреблении запрещенных веществ .

В настоящий момент Юлия Салибекова не делает каких-либо комментариев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Татьяна Мужицкая — кризис в отношениях. Как сохранить себя