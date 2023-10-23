Концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" прошёл на "Локомотив-Арене" перед полным залом, несмотря на многочисленные призывы общественных деятелей отменить выступление. На мероприятие пришло около 5 тыс. человек.
За два дня до самого концерта представители общественности опубликовали открытое обращение, в котором требовали его отмены в Новосибирске. Тем не менее билеты на мероприятие были распроданы задолго до начала мероприятия.
Сама Арбенина поделилась видеозаписью с концерта в своих социальных сетях, подтверждая, что "Локомотив-Арена" была полностью заполнена. Поклонники активно подпевали исполнителям и не могли удержаться от танцев, несмотря на то, что на какое-то время произошёл перебой с электроснабжением. Как отметила Арбенина в своём Telegram-канале, неполадки произошли из-за энергии и любви, которая витала на "Локомотив Арене".
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