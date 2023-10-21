Военнослужащие СВО из Новосибирска выступили против проведения концерта Дианы Арбениной

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В Новосибирске продолжаются разногласия относительно предстоящего концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", приуроченного к 30-летию коллектива. Мероприятие намечено на 22 октября и предполагает проведение в "Локомотив-Арене".

Фото: wikimedia.org

Местные активисты по-прежнему надеются на возможную отмену этого концерта. В протестных акциях также участвуют жители Новосибирска, находящиеся в Сибирском военном округе.

Бойцы, находящиеся в зоне СВО и являющиеся военнослужащими-добровольцами, опубликовали видеозапись, в которой выразили своё недовольство по поводу творчества Арбениной и поддержали идею отмены её концерта. Они назвали певицу "страшным врагом страны" и выразили беспокойство по поводу её влияния на широкую аудиторию. Запись опубликована в группе "Союза Отцов" в соцсети "В Контакте".

В видеообращении солдаты призвали обратить внимание на Арбенину и предотвратить её выступление, утверждая, что такие люди не должны находиться в России. Их резкое отношение к певице связано с её ранее высказываниями в поддержку Украины. Арбенина также выразила своё недовольство аннексией Крыма, считая её неправильной.

"Люди, обратите на это внимание. Не допустите такого беспредела. Такие люди не должны находиться в нашей стране", — заявили новосибирские добровольцы в своём обращении.

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