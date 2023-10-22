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56-летняя звезда сериала Элен и ребята" Элен Ролле так и не вышла замуж

1:59
Шоу-бизнес

В начале 90-х годов на экранах России появился популярный французский сериал "Элен и ребята", который быстро завоевал сердца подростков. О том, как сложилась судьба актёров этого культового сериала, рассказал портал 74.RU.

56-летняя звезда сериала Элен и ребята" Элен Ролле так и не вышла замуж
Фото: Официальный сайт актрисы Helene Rolles

Элен Ролле присоединилась к актёрскому составу сериала "Элен и ребята", когда ей было 25 лет. Этот проект стал отправной точкой в её карьере. После завершения сериала Элен продолжила сниматься в разных проектах. В настоящее время ей 56 лет, и она так и не вышла замуж, но усыновила двоих детей из Эфиопии.

Патрик Пьюдеба, который сыграл роль возлюбленного Элен Николя Вернье, редко появляется в кино. Артист снялся в рекламных роликах, участвует в телешоу и ведёт свою телепередачу.

Кэти Андриё играла подругу Элен по имени Кэти и была признана лучшей актрисой сериала. Однако Кэти покинула проект задолго до его завершения и занялась модельной карьерой, продолжая сниматься в кино.

Давид Пру вначале строил успешную карьеру модели, и его выбрали для роли Этьена в сериале, несмотря на отсутствие актёрского опыта. Однако впоследствии он решил, что актёрская деятельность не для него, и покинул проект. После этого он вернулся к моделированию и начал заниматься живописью, устраивая выставки по всей Европе.

Филипп Вассё, сыгравший роль женского человека Жозе да Сильва, изначально не планировал стать актёром. Он работал на съёмочной площадке в качестве осветителя, но директор по кастингу увидел его потенциал и предложил роль в сериале. После завершения "Элен и ребята" Вассё снялся в нескольких фильмах.

Ранее сообщалось о смерти заслуженной артистки РФ Лидии Дымовой.

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Фильм из песни "Элен и ребята"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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