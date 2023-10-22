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Агутин прокомментировал слухи о большом количестве заграничной недвижимости

1:14
Шоу-бизнес

Во время выступления в шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ Леонид Агутин прокомментировал слухи о своих якобы многочисленных квартирах и виллах. Ходили слухи, что певец владеет несколькими квартирами в Новой Москве, в дополнение к квартире и двум особнякам в США. В ответ Агутин с юмором отверг это предположение, о чем сообщает vokrug. tv.

Агутин прокомментировал слухи о большом количестве заграничной недвижимости
Фото: prt scr youtube.com/Леонид Агутин

"Не могли бы вы дать мне адрес, по которому у меня шесть квартир? Там, вероятно, живут какие-то люди. Интересно, почему, ведь это мои апартаменты." — пошутил Агутин.

Чтобы внести ясность, вмешался отец художника, Николай Петрович, и заявил, что он не знал о том, что его сын является тайным мультимиллионером. Что касается вилл в США, Николай Петрович подтвердил, что Леонид Агутин владеет там только одной квартирой.

Также было отмечено, что дочь Агутина Элизабет, которая является ребенком Агутина и его жены Варум, проживает в Соединенных Штатах. Недавно ее родители помогли ей приобрести квартиру в Майами, на которую она накопила из собственных доходов.

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Леонид Агутин — про семью, «Голос», Шамана и новый образ жизни
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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