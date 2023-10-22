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Муж актрисы Елены Прокловой Александр Дерябин впал в депрессию после смерти их близнецов

1:58
Шоу-бизнес

Экс-супруг актрисы Елены Прокловой Александр Дерябин поделился в телепрограмме "Сегодня вечером" на Первом канале о самой трагической части своей жизни — потере своих детей. Он рассказал, что был полон недоумения от того, что он действительно женился на такой знаменитой актрисе, ведь он всегда искренне восхищался и очень любил Елену. Был горд, что рядом с ним была "такая красавица".

Муж актрисы Елены Прокловой Александр Дерябин впал в депрессию после смерти их близнецов
Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"

"Любовь была такая, что с ума сойти. Лена всегда была несбыточной мечтой для меня. Когда она сбылась, я не мог поверить — мы действительно вместе или нет?!" — сказал он.

Дерябин признался, что после того, как актриса снялась в "Мимино", он всегда чувствовал, что "не тянет её".  

У пары родились близнецы-сыновья, но они оказались очень слабыми и скончались вскоре после появления на свет. Это стало для обоих супругов огромным ударом, но каждый переживал свою боль по-своему. Дерябин погрузился в депрессию, которая переросла в тяжёлую зависимость от алкоголя, что привело к тому, что Проклова ушла от него.

"Запил по-чёрному. Два года не выходил из рюмочной. Я уже стал для неё в тягость, так как оказался слабым. Я раскис и опустился. Я был недостаточен для неё", — признался Дерябин.

В 1985 году Проклова вышла замуж второй раз за Андрея Тришина. Но и в этот раз роды закончились смертью новорождённого сына. Но супруг поддержал актрису и помог ей справиться с горем.

Благодаря поддержке мужа артистка смогла вернуться к полноценной жизни. Общая трагедия сплотила их, и вскоре у них родилась дочь Полина.

Несмотря на счастливый брак, в 2015 году Проклова подала на развод, утверждая, что её муж влюбился в молодую девушку.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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