Актриса Елена Проклова назвала уехавших артистов "несчастными людьми"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова, комментируя поведение своих коллег, покинувших Россию после СВО, заговорила об отсутствии у них нравственных ценностей.

Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"

Сама она считает, что вставлять кому-то палки в колеса из-за разных политических позиций, это низко и убого.

"Я никого не осуждаю, каждый по-своему выстраивает свою жизнь. Но, какие бы у меня ни были претензии к тому, что сейчас происходит, я никогда свою страну не покину. Я патриот и всегда буду за Россию. Мне непонятно, как можно, даже если что-то не нравится, взять и уехать. Ради материальной выгоды? Тогда этих людей мне просто жаль", — заявила она в интервью "КП" в честь своего юбилея.

Елена Проклова не планирует эмиграции, ей комфортно жить в России.

Ранее заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко посмеялась над желанием латышского актера Ивара Калныньша получать пенсию в РФ.

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