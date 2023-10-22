На трибьют-концерте "Здесь был Юра!" 17 октября, российская звезда Ольга Серябкина поддержала Юрия Шатунова и его детей: Дэнниса и Эстеллы. Она порадовала аудиторию исполнением песни "День рождения" Юра Шатунова, а также помогла подросткам преодолеть нервозность перед их выступлением на сцене.
Позднее, они вдвоем исполнили также знаменитую песню "Седая ночь". После завершения выступления Ольга Серябкина провела детей к местам в зрительном зале, обеспечив им теплую поддержку и вдохновение на этом важном моменте, сообщает "Ленинград".
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