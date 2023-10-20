Против актрисы Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Против российской актрисы Яны Трояновой возникла потребность начать уголовное расследование, сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia

Внимание общественности привлекло новое интервью Трояновой, которое она дала украинским журналистам. В ходе беседы она выразила мнение, что в России существует проблема алкоголизма и что население всегда остается в зависимом положении.

Кроме того, актриса сравнила Россию с "изнасилованной женщиной", чьим судьбоносным партнером являются нарушители закона.

Активисты выразили желание проверить достоверность высказываний Трояновой, а также предложили признать актрису "иноагентом" и начать уголовное расследование в соответствии с статьей "Подстрекательство к ненависти или вражде, а также унижение человеческого достоинства".

Те же самые требования сообщественники предъявили после интервью актрисы журналисту Юрию Дудю, который был признан иностранным агентом среди СМИ в России.

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