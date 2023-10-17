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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с доставкой товаров

1:02
Шоу-бизнес

Мошенники все чаще используют ложную рекламу сервисов доставки товаров, чтобы обманом заставить людей загружать вредоносные приложения.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с доставкой товаров
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Они взаимодействуют с потенциальными жертвами через приложения для обмена сообщениями, где отправляют ссылки на то, что выглядит как страница Google Play для организации доставки. Однако эта страница является поддельной, и мошенники убеждают пользователей загрузить и установить мобильное приложение (которое заражено трояном).

Дизайн и функциональность этих приложений напоминают реальные онлайн-платформы. В процессе оплаты мобильный троянец крадет информацию о банковской карте жертвы и коды подтверждения входящих SMS-сообщений, позволяя мошенникам украсть средства со счетов жертвы. Многие люди в России и Беларуси стали жертвами этой схемы. Важно избегать перехода по подозрительным ссылкам и проявлять осторожность при проведении онлайн-транзакций.

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СКАМ. Новая жесткая схема Мошенников. Как потерять все деньги за 2 минуты. Работа из Даркнета
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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