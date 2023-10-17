Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с доставкой товаров

Мошенники все чаще используют ложную рекламу сервисов доставки товаров, чтобы обманом заставить людей загружать вредоносные приложения.
Они взаимодействуют с потенциальными жертвами через приложения для обмена сообщениями, где отправляют ссылки на то, что выглядит как страница Google Play для организации доставки. Однако эта страница является поддельной, и мошенники убеждают пользователей загрузить и установить мобильное приложение (которое заражено трояном).
Дизайн и функциональность этих приложений напоминают реальные онлайн-платформы. В процессе оплаты мобильный троянец крадет информацию о банковской карте жертвы и коды подтверждения входящих SMS-сообщений, позволяя мошенникам украсть средства со счетов жертвы. Многие люди в России и Беларуси стали жертвами этой схемы. Важно избегать перехода по подозрительным ссылкам и проявлять осторожность при проведении онлайн-транзакций.
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