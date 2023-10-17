Лариса Гузеева заявила, что Шуфутинский исполнил "Миллион алых роз" лучше Пугачёвой

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Лариса Гузеева в эфире программы "Перепой звезду" заявила, что певцу Михаилу Шуфутинскому удалось исполнить композицию "Миллион алых роз" лучше Аллы Пугачёвой.

Фото: Личный аккаунт Ларисы Гузеевой в Instagram

Шуфутинский выступил вместе с моделью Анной Федосеевой. Гузеева, комментируя исполнение популярного хита, восхитилась голосом эстрадного певца.

"Чтобы перепеть такой хит, который уже знают все, надо быть безумцем. Михаил, вы перепели звезду", — подчеркнула телеведущая во время шоу.

Она обратила внимание на то, что Шуфутинский привнёс новый смысл в песню "Миллион алых роз". Эстрадный исполнитель поблагодарил Гузееву за высокую оценку. Шансонье также добавил, что его партнёрша Федосеева много репетировала, чтобы выйти вместе с ним на сцену.

Ранее Гузеева рассказала о своём браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Телеведущая считает, что секрет семейного счастья кроется в доверии друг к другу и отказе от взаимного контроля.

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