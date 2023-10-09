60-летний Андрей Разин заявил, что вдова Юрия Шатунова выходит замуж

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Super.ru пишет, что 60-летний Андрей Разин — экс-продюсер группы "Ласковый май", заявил, что директор покойного Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, планирует жениться на вдове певца, Светлане Чумаковой с целью, чтобы закрепить за собой все права на имя и товарный знак "Юрий Шатунов". Разин утверждает, что Кудряшов также стремится получить права на все песни Шатунова.

Фото: Личный аккаунт Юрия Шатунова в Instagram

Разин дал понять, что все наследие Шатунова принадлежит ему, так как Юра сам принял такое решение и Аркадию Кудряшову ничего не светит.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от острого инфаркта миокарда в карете скорой помощи в 00:09.

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