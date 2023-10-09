Super.ru пишет, что 60-летний Андрей Разин — экс-продюсер группы "Ласковый май", заявил, что директор покойного Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, планирует жениться на вдове певца, Светлане Чумаковой с целью, чтобы закрепить за собой все права на имя и товарный знак "Юрий Шатунов". Разин утверждает, что Кудряшов также стремится получить права на все песни Шатунова.
Разин дал понять, что все наследие Шатунова принадлежит ему, так как Юра сам принял такое решение и Аркадию Кудряшову ничего не светит.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от острого инфаркта миокарда в карете скорой помощи в 00:09.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.