Пластический хирург раскрыл, как Собчак хотела изменить внешность

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Артур Рыбакин выступил в программе канала НТВ "Ты не поверишь!". Во время шоу он рассказал, что в 2000-х годах Ксения Собчак планировала внести существенные изменения в свою внешность. Однако один инцидент помешал этим планам осуществиться, как сообщает газета "Экспресс".

Фото: Личный аккаунт Ксении Собчак в Instagram

"Речь шла не только об операции на носу; нам пришлось преобразить все ее лицо. Это включало в себя коррекцию прикуса, перемещение нижней челюсти, изменение положения верхней челюсти — это был комплексный макияж. Все было подготовлено для этой трансформации. Она даже приехала ночью, и мы начали цифровое моделирование на компьютере" — объяснил Рыбакин.

Однако далее Рыбакин поделился, что фотографии потенциального преображения Собчак просочились в Интернет из-за компьютерного взлома. Это нарушение неприкосновенности частной жизни, по понятным причинам, разозлило Ксению Собчак, что привело к отказу от любых планов относительно хирургических процедур.

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