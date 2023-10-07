Певица Ольга Орлова ответила на критику после инцидента с укусом собаки

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, о звезде группы "Блестящие" Ольге Орловой, которую укусила собственная собака. Глубокий след от укуса был заснят и опубликован в ее социальных сетях. Ситуация произошла, когда собака по имени Дина, охраняла детскую кроватку и укусила хозяйку за ногу.

Фото: Личный аккаунт Ольга Орловой в Instagram

Собака Дина была спасена Орловой из известного пункта передержки животных в Якутске. Собака была найдена у входа в магазин, где она просила еду. В соответствии с законами пункта передержки, если животное не забирают в течение 10 дней, его усыпляют. Орлова увидела эту ситуацию и решила взять собаку. Она обратилась к зоопсихологам и кинологам, чтобы улучшить поведение собаки.

Орлова отметила, что Дина — единственный из ее питомцев, который знает все команды и их выполняет. Собака имеет трудный характер, но со временем становится более мягкой. Несмотря на инцидент, Орлова теперь будет более осторожна и не будет сурово наказывать Дину, чтобы не травмировать уже обиженного питомца.

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