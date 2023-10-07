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Актриса Кристина Асмус рассказала о трогательной поддержке дочери после серьезной травмы

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, об актрисе сериала "Интерны" — Кристине Асмус, которая недавно получила сложную травму ноги во время съемок. После операции ей пришлось вставить в стопу титановую пластину и пять винтов. Сейчас актриса находится на стадии восстановления и получает поддержку от своих родных и близких.

Актриса Кристина Асмус рассказала о трогательной поддержке дочери после серьезной травмы
Фото: Личный аккаунт Кристины Асмус в Instagram

Ей обеспечена всесторонняя поддержка. Это проявляется в заботливых записках ее дочери, которые Кристина находит у своих костылей каждый день перед отъездом на съемки. Ребенок старается придать маме сил и поддержать ее на пути к восстановлению.

Кроме того, Кристину поддерживают ее коллеги по киноиндустрии. Они помогают Асмус перемещаться по съемочной площадке, буквально нося ее на руках, что является самым быстрым и безопасным способом перемещения для нее в данный момент. Актриса поделилась эмоциональными моментами в своих социальных сетях.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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