Super.ru пишет, что телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram* забавным видеороликом, в котором она спокойно реагирует на безумные детские выходки старшего сына Майкла.
В видео Тодоренко рассказывает, что 4-летний Майкл самостоятельно решил изменить свою прическу, не спрашивая разрешения у мамы. Регина застала его в то время, когда он уже приступил к этому эксперименту и вместо того, чтобы ругать его, она просто дала несколько советов о том, как стричься правильно.
В своем своем Telegram-канале Регина также рассказала о самодеятельности Майкла и похвасталась результатами его стараний. Регина призналась, что никогда не ожидала, что он предпримет что-то подобное. Подписчики Тодоренко посмеялись над этим милым инцидентом.
*Запрещен в РФ.
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