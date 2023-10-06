Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны обстоятельства пропажи 15-летнего подростка в Тюмени
Школьница отправила мошеннику фото банковских карт родителей
Сексолог Костоев назвал причины отсутствия секса в отношениях
Россиянин умер во время полета из Москвы в Ташкент на борту Uzbekistan Airways
Юрист Краснов: Введение запрета на "сталкеринг" спасет немало жизней
Экономист Ведута посоветовала россиянам тратить деньги, пока они не обесценились
Украинские бойцы сдались в плен в ДНР после того, как им приказали удерживать позиции, не дав боеприпасов
На полное разминирование Запорожской области уйдёт до полугода
Политолог Ищенко: ответ РФ на удары Киева по Черноморскому флоту должен быть жёстким

Телеведущая Регина Тодоренко показала видео, где ее 4-летний сын Майкл сам стрижется

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram* забавным видеороликом, в котором она спокойно реагирует на безумные детские выходки старшего сына Майкла.

Телеведущая Регина Тодоренко показала видео, где ее 4-летний сын Майкл сам стрижется
Фото: Личный аккаунт Регины Тодоренко в Instagram

В видео Тодоренко рассказывает, что 4-летний Майкл самостоятельно решил изменить свою прическу, не спрашивая разрешения у мамы. Регина застала его в то время, когда он уже приступил к этому эксперименту и вместо того, чтобы ругать его, она просто дала несколько советов о том, как стричься правильно.

В своем своем Telegram-канале Регина также рассказала о самодеятельности Майкла и похвасталась результатами его стараний. Регина призналась, что никогда не ожидала, что он предпримет что-то подобное. Подписчики Тодоренко посмеялись над этим милым инцидентом.

*Запрещен в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
От удара ракетой по кафе в Харьковской области погибли 51 человек

В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.

51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области
Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
Валдайский клуб: Путин обозначил путь, который РФ пройдёт на Украине Любовь Степушова Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
Западу стало не по себе: Россия сообщила о резервных полках
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Ракета "Буревестник" будет годами летать над миром в ожидании путинского "Огонь!"
Ракета "Буревестник" будет годами летать над миром в ожидании путинского "Огонь!"
Последние материалы
На полное разминирование Запорожской области уйдёт до полугода
Политолог Ищенко: ответ РФ на удары Киева по Черноморскому флоту должен быть жёстким
Телеведущая Регина Тодоренко показала видео, где ее 4-летний сын Майкл сам стрижется
Зеленский заявил, что Россия "лжёт" о коррупции на Украине: не украли ни одного доллара
Венгерский эксперт уверен, что украинская экономика без Запада продержится не больше суток
Нутрициолог Костомаха рассказала, кому нельзя пить квас
Молдавия требует денег от Норвегии, чтобы отказаться от газа из России
Блогерша Валя Карнавал и певец Егор Крид пожали друг другу руки на сцене "Жары"
Российские лётчики ликвидировали 13 диверсантов ВСУ, которые пытались высадиться в Крыму
Горный курорт "Роза Хутор" поддержал Российско-китайский молодежный фестиваль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников