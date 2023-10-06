Телеведущая Регина Тодоренко показала видео, где ее 4-летний сын Майкл сам стрижется

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Super.ru пишет, что телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своем Instagram* забавным видеороликом, в котором она спокойно реагирует на безумные детские выходки старшего сына Майкла.

Фото: Личный аккаунт Регины Тодоренко в Instagram

В видео Тодоренко рассказывает, что 4-летний Майкл самостоятельно решил изменить свою прическу, не спрашивая разрешения у мамы. Регина застала его в то время, когда он уже приступил к этому эксперименту и вместо того, чтобы ругать его, она просто дала несколько советов о том, как стричься правильно.

В своем своем Telegram-канале Регина также рассказала о самодеятельности Майкла и похвасталась результатами его стараний. Регина призналась, что никогда не ожидала, что он предпримет что-то подобное. Подписчики Тодоренко посмеялись над этим милым инцидентом.

*Запрещен в РФ.

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