Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ханна назвала личное счастье секретом прочных отношений
Певица Ирина Салтыкова допустила серьезную ошибку в воспитании дочери
Певица Нюта вспомнила о конфликтах в подростковой группе "Ранетки"
Улица Конева в Праге будет переименована в честь Карела Гартига
В Москве у мемориала на Варварке сотни людей почтили память Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина
Байден уверен в новой победе над Трампом
Запад видит в Латинской Америке лишь источник сырья - аргентинский парламентарий Гледелл
Великобритания направила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу перед выборами
Партия Smer победила на выборах в Словакии, на очереди формирование правительства

Певица Анна Семенович дала совет женщинам, как избежать измен

1:05
Шоу-бизнес

Известная певица Анна Семенович в своем блоге рассказала, как относится к тому, если мужчина смотрит фильмы для взрослых, будучи в отношениях. По словам артистки, не стоит видеть в этом что-то дурное, лучше присоединиться к нему и вместе получить удовольствие.

Певица Анна Семенович дала совет женщинам, как избежать измен
Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

Артистка ответила на вопрос подписчицы, но призналась, что он ее удивил. Семенович не считает, что стоит упрекать мужчину за то, что доставляет ему удовольствие, тем более если он остается верным.

Анна предложила всем женщинам присоединиться к своим возлюбленным в этот момент и вместе насладиться просмотром фильмов для взрослых, а также, возможно, попробовать какие-то игры, подогревающие интерес друг к другу.

"Так это прекрасно: развлеките себя и своего мужчину", — ответила она.

Семенович также вспомнила своих знакомых, которые были консервативны в половой жизни, а потом страдали из-за измен.

Ранее мы писали, что Юлия Ковальчук поздравила Алексея Чумакова с годовщиной свадьбы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Скотт Риттер: президент Зеленский не доживёт до капитуляции Киева
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Прокси-война против РФ требует введения санкций на продажу урана США
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Сюрприз для "любителей гопака": 10 тысяч бойцов "Вагнера" уже под Бахмутом
Пашиняна надо было учить по-сталински
Очередная авантюра Зеленского: сдохните, но дайте результат
Очередная авантюра Зеленского: сдохните, но дайте результат
Последние материалы
Байден уверен в новой победе над Трампом
Запад видит в Латинской Америке лишь источник сырья - аргентинский парламентарий Гледелл
Великобритания направила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу перед выборами
Партия Smer победила на выборах в Словакии, на очереди формирование правительства
Певица Светлана Лобода нашла способ заработать на россиянах
Вступил в силу закон о прозрачности рекомендательных сервисов в России
Журналистка Алёна Жигалова поделилась секретом похудения на 12 килограмм
США потребовали от Украины 45 дней без коррупции
Завершена добыча газа на крупнейшем месторождении в Европе в нидерландском Гронингене
Певица Юлия Ковальчук трогательно поздравила Чумакова с десятилетием свадьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников