Певица Анна Семенович дала совет женщинам, как избежать измен

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Анна Семенович в своем блоге рассказала, как относится к тому, если мужчина смотрит фильмы для взрослых, будучи в отношениях. По словам артистки, не стоит видеть в этом что-то дурное, лучше присоединиться к нему и вместе получить удовольствие.

Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

Артистка ответила на вопрос подписчицы, но призналась, что он ее удивил. Семенович не считает, что стоит упрекать мужчину за то, что доставляет ему удовольствие, тем более если он остается верным.

Анна предложила всем женщинам присоединиться к своим возлюбленным в этот момент и вместе насладиться просмотром фильмов для взрослых, а также, возможно, попробовать какие-то игры, подогревающие интерес друг к другу.

"Так это прекрасно: развлеките себя и своего мужчину", — ответила она.

Семенович также вспомнила своих знакомых, которые были консервативны в половой жизни, а потом страдали из-за измен.

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