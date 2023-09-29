Друг Виктории Бони высказался о ее фото после пластики

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Сердар Камбаров — известный визажист и друг телеведущей Виктории Бони, прокомментировал ее фотографии после проведения пластической операции.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Сердар признал, что в настоящее время лицо Виктории выглядит несколько иначе, чем обычно, и подтвердил, что видел эти фотографии. Он сказал с улыбкой, что "все нормально", несмотря на то, что некоторые изменения, в частности приподнятые брови, являются заметными. Камбаров также предположил, что Боня немного обработала фотографии в Photoshop перед тем, как отправить их ему.

Более того, Камбаров подчеркнул, что сейчас еще рано делать выводы о результатах операции. Как сообщает сама Виктория, а также ее хирург и эксперты в области пластической хирургии, сейчас у телеведущей идет процесс реабилитации. Вся красота полученного результат после проведенной операции станет видна по его завершении.

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