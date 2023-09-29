Звезда "Скорой помощи", актриса Екатерина Волкова, рассказала на YouTube-канале "Лера в большом городе" о покупке нового жилья и опровергла слухи о том, что получила в подарок от богатого покровителя квартиру на Тверской улице в Москве.
Ведущая шоу указала, что в центре столице на самом деле продаются дорогие квартиры. Актриса в ответ на это заявила, что долгое время снимала жильё на Патриарших прудах и подружилась с соседями.
Ранее в СМИ появилась информация, что Волкова стала владелицей квартиры с видом на МХАТ за 50 миллионов рублей. В публикациях отмечалось, что заработать такую сумму театральная актриса не может.
Но по словам Волковой, сумма, указанная журналистами, не соответствует действительности, а жильё было приобретено на её собственные деньги. При этом артистка не уточнила точную стоимость объекта.
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