Звезда "Скорой помощи" Екатерина Волкова опровергла слухи о подаренной покровителем квартире

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Скорой помощи", актриса Екатерина Волкова, рассказала на YouTube-канале "Лера в большом городе" о покупке нового жилья и опровергла слухи о том, что получила в подарок от богатого покровителя квартиру на Тверской улице в Москве.

Фото: Сотп-кадр из видео YouTube-канал

Ведущая шоу указала, что в центре столице на самом деле продаются дорогие квартиры. Актриса в ответ на это заявила, что долгое время снимала жильё на Патриарших прудах и подружилась с соседями.

Ранее в СМИ появилась информация, что Волкова стала владелицей квартиры с видом на МХАТ за 50 миллионов рублей. В публикациях отмечалось, что заработать такую сумму театральная актриса не может.

Но по словам Волковой, сумма, указанная журналистами, не соответствует действительности, а жильё было приобретено на её собственные деньги. При этом артистка не уточнила точную стоимость объекта.

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Екатерина Волкова - биография, личная жизнь, муж, дети. Актриса сериала Скорая помощь 3 сезон