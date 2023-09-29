Известный юморист, участник "Уральских пельменей" Дмитрий Брекоткин расстался с женой из-за работы. Об этом рассказала его мать в интервью журналистам.
По словам мамы 53-летнего комика, в какой-то момент он понял, что должное время семье уделять не может, так как ему нужно построить успешную карьеру.
Из-за профессиональных амбиций у Дмитрия и его супруги Екатерины, с которой он прожил более двадцати лет, начались разногласия, которые привели в конечном итоге к разводу.
После развода Брекоткин нашёл новое счастье в лице второй жены Олеси. Свою личную жизнь артист комментирует неохотно и предпочитает сохранять её в тайне.
Ранее актриса Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках.
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