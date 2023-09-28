Филипп Киркоров опозорился, сделав ошибку в фамилии Шуфутинского

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров стал гостем концерта Ани Лорак в Москве. Поп-король за кулисами признался, что готовит массу сюрпризов для своих поклонников в ближайшее время. В тот вечер он рассказал об одном из них.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Артист заявил, что он выпускает супер-трек с Михаилом Шуфутинским. А уже спустя несколько минут разместил на своей страничке в соцсетях анонс их совместной песни. И прилюдно оконфузился. В ролике фамилия была написана с ошибкой: "Шифутинский".

Комментаторы тут же призвали Филиппа не унижать человека, а хотя бы писать его фамилию правильно.

После критики подписчиков ошибка в посте была исправлена. В новом ролике фамилия Шуфутинского была написана правильно.

Часть поклонников предположили, что ошибку сделал не сам Филипп, а его окружение. Возможно, он принял на работу малограмотного помощника.

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