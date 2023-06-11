Российского певца Филиппа Киркорова затравили в Монако из-за Украины

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети распространяется видео, на котором российский певец Филипп Киркоров прогуливается по улицам Монако. Артиста заметил какой-то армянин, который стал терроризировать его из-за позиции по Украине и в грубой форме начал спрашивать: "Чей Крым?"

Фото: https://peopletalk.ru

На кадрах певец никак не реагирует на травлю, старается сохранять хладнокровие и молчит, однако напавший не останавливается и продолжает оскорблять его. Он утверждает, что Киркоров позорит армянскую кровь, которая в нём якобы есть, и советует ему, нецензурно выражаясь, ехать отдыхать в Крым.

Инцидент прокомментировал в своём Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он отметил, что в данной ситуации певцу, кто бы и как бы к нему не относился, можно только посочувствовать. А также посоветовал Киркорову и всей российской элите вообще лучше не ездить в Монако и за границу, так как она их недостойна.

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