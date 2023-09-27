Блогер Айза высмеяла бывшую жену Гуфа за любовь к деньгам

Блогер Айза-Лилуна Ай в своих соцсетях публично осудила бывшую жену рэпера Гуфа за излишнюю любовь к деньгам в отношениях с музыкантом.

Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

Она не называла имя Королёвой напрямую, но ее отсылка к недавним словам девушки очевидна. Так, Айза написала, что хотела бы оказаться в мире, где люди перестали притворяться.

"Вот бы оказаться в мире, где люди перестали строить из себя миленьких щенят. Где люди умеют видеть и осознавать свои истинные человеческие качества. Искренне признавать, что деньги для них важнее всего на свете, важнее семьи, друзей, да и важнее себя самих. Вот бы люди перестали винить других и посмотрели внутрь своего пустого чёрного дна", — написала звезда соцсетей.

Она отметила, что Королёва ничего не давала в отношениях, а лишь брала, так как ее интересует картинка в соцсетях и "звон монет".

В свою очередь, бывшая жена Гуфа писала в блоге о плохом отношении к себе после слов рэпера о разводе.

"Вот бы оказаться в мире, где люди перестали друг друга гнобить, использовать и унижать. Где торжествует правда и любовь Но, увы, всё перечисленное ничего по сравнению с нашими соцсетями, где всех волнуют твои фотки в купальнике", — писала Королёва.

Ранее рэпер Гуф рассказал правду о своих чувствах к бывшей супруге.

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