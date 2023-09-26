Певица Слава призналась в любви к алкогольным напиткам

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, снова отметилась скандальной выходкой. Артистка в очередной раз появилась в соцсетях в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Личный аккаунт Славы в Instagram

Пьяная исполнительница решила пообщаться со своими поклонниками в соцсетях. 43-летняя Слава призналась, что часто позволяет себе выпивать лишнего, после чего начала демонстрировать в кадре своих домашних питомцев. Певица отметила, что она устала от осуждений за то, что выпивает.

"Не скрываю, я очень люблю алкогольные напитки. Вот честное слово, обожаю выпить. Ну и пошли все…", — сообщила звезда.

Стоит отметить, что певица Слава в последнее время чаще начала появляться в соцсетях в состоянии алкогольного опьянения. Как оправдывается сама артистка, она начала пить на фоне скандала с неудачной пластической операцией у Тимура Хайдарова.

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