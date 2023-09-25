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Лидия Федосеева-Шукшина в день 85-летия рассказала о скандалах в семье и обмане внучки

1:26
Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в свой 85-летний юбилей рассказала, что встречает праздник без торжественного вечера и парадного ужина. Но здоровье известной актрисы потихоньку идёт на поправку после инсульта.

Лидия Федосеева-Шукшина в день 85-летия рассказала о скандалах в семье и обмане внучки
Фото: "Lidiya Fedoseyeva-Shukshina (cropped)" by PITERINFO © ANDREY KIRILLOV is licensed under CC BY 3.0.

В беседе с MSK1. RU вдова Василия Шукшина также заявила, что её очень расстроила внучка Аня (дочь Марии Шукшиной). В больнице она посещала её два раза.

"И зная, что я по ошибке переписала нашу с Василием Макаровичем московскую квартиру на неё, зная, как она мне дорога, зная, что наше с Васей творческое наследие только дочь Оля может поднять и сохранить, обещала вернуть мою долю. А потом в очередной раз обманула и даже заблокировала нас в телефоне так, что мы не можем с ней связаться. И вот, выписавшись из клиники с хорошим результатом, я чуть его не потеряла", — рассказала подробности скандала актриса.

Она признала, что ничего не может с этим поделать, добавив, что свою боль ей, видимо, придётся унести с собой.

"Моё единственное пожелание — чтобы семья жила в мире, дочки Маша и Оля общались и помогали друг другу. Внуки, двоюродные братья и сёстры знали и уважали близких, любили родину, как это делал их великий дед!" — заключила Федосеева Шукшина.

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В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной грандиозный скандал! Внучка обещала вернуть квартиру
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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