МК: в состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной ночью произошли изменения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ночью в состоянии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая продолжает находиться в отделении реанимации одной из московских больниц, произошли изменения. Самочувствие звезды советского кино, как говорят в актёрской среде, якобы резко ухудшилось и она лишилась возможности говорить. Об этом пишет "МК".

Фото: instagram

Всю правду рассказала журналистам издания подруга и адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

По её словам, никакого отношения к реальности все разговоры об ухудшении состояния жены писателя Василия Шукшина не имеют. Она находится в сознании, разговаривает и дышит самостоятельно.

Изменения действительно произошли, но в лучшую сторону. Врачи смогли стабилизировать её состояние, но пока она остаётся в реанимации.

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Лидия Федосеева Шукшина