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Александр Петров рассказал о личной жизни с 22-летней женой

2:13
Шоу-бизнес

10 сентября Александр Петров удивил всех, женившись вскоре после расставания со Стаcей Милославской. Сердце актера нашло свою новую хозяйку в молодой женщине по имени Виктория, о которой он теперь открыто говорит с большим счастьем.

Александр Петров рассказал о личной жизни с 22-летней женой
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Александра Петрова

Александр Петров появился в программе "Будет шоу" на канале ТНТ, где Павел и соведущий Илья Соболев решили познакомить его с особенностями супружеской жизни. Они игриво задавали ему вопросы, например, позволил бы он своей возлюбленной полакомиться скумбрией в постели, и предлагали аналогичные гипотетические сценарии.

Ведущие также поинтересовались, как отреагировал бы Саша, если бы однажды Виктория усомнилась в его любви к ней. Он ответил с уверенной улыбкой: "Она этого не скажет". На что Воля шутливо вставила: "Она скажет это, даже если ты ежедневно будешь признаваться ей в любви на ТНТ, говоря: "Я люблю тебя, Ляйсан!""

Ничуть не смутившись, 34-летний актер сохранил свою позицию, твердо заявив: "Я отвечу: "Нет, я тебя очень сильно люблю"."

Стоит отметить, что объявление Александра Петрова о своей женитьбе на Виктории застало общественность врасплох. Он поделился: "Мы пересеклись на улице. И после всего лишь нескольких встреч мы решили пожениться, все поняв. Виктория не актриса, она не из индустрии развлечений, она не привыкла быть в центре внимания. У нее есть работа на полный рабочий день, высшее образование и любящая семья. Пожалуйста, не изводи ее вопросами. Мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена, и я счастлив!"

Эти откровения о происхождении Виктории, в частности о том, что ее воспитывали и мать, и отец, как сообщается, вызвали эмоции у Стаси Милославской. Актрисе даже удалось подразнить своего бывшего бойфренда Дмитрия Караневского, когда он спросил, может ли он столкнуться с ней на улице. Стася ответила игривой улыбкой, сказав: "Только если ты из полной семьи".

 

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Александр Петров внезапно женился на девушке после нескольких свиданий. Кто жена и где Милославская?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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