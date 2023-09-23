Татьяна Навка не смогла сдержать слез из-за истории болезни Костомарова

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала, как узнала о болезни своего партнера по танцам на льду Романа Костомарова. По ее словам, она не смогла сдержать слез из-за ситуации с фигуристом.

Фото: Личный аккаунт Татьяны Навки в Instagram

"Первая мне позвонила мама Валентина Николаевна, она мне близкий родной человек. Было 8 утра, я подумала, может, она перепутала, может, случайно нажала. Подняла трубку, она говорит: "Танюша, Рома в реанимации". Я подумала, что это какой-то бред, может, тётя Валя перепутала. Говорю: "Как? На шоу же вчера катались?" Говорит — что-то с сердцем. Как, у Костомарова, с сердцем? Такого быть не может", — начала она свой рассказал в программе "Секрет на миллион".

По ее словам, она созвонилась с супругом, который помог узнать больше информации о состоянии спортсмена.

"Наверное, Роман такой пример не только для нас всех — родных, знакомых, близких и друзей, но для всей страны, как вообще можно и нужно видеть эту жизнь, как нужно идти вперёд, преодолевать. Я знала, что Ромка выкарабкается, мы с мамой ходили в храм, и каждая молитва, конечно, была за Романа. Я не могла даже представить, что будет как-то по-другому", — поделилась Навка.

Когда же ей сказали, что шансов на жизнь практически нет, она не смогла сдержать слез. Позвонив супруге Костомарова, она поразилась ее силе воли.

Ранее Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь.

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