Олимпийский чемпион Роман Костомаров вспомнил о начале болезни

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Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров вспомнил о том, как началась его болезнь. В эфире программы "Секрет на миллион" он рассказал, что подцепил вирус от жены.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

"Моя жена заболела, в новогоднюю ночь у нее была температура 39,5. Со временем ей становилось лучше, но постоянный близкий контакт… Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: "Поеду, соберемся с ребятами". Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп", — поделился Костомаров.

После они вызвали бригаду "скорой помощи", его посмотрели и отправили на обследование в больницу. По словам Романа, он не помнит ничего с того момента, как оказался в палате.

Роман Костомаров оказался на больничной койке срезу после новогодних выступлений на открытом воздухе. В результате болезни ему ампутировали обе стопы и кисти рук. В июле его выписали из больницы.

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