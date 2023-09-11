Фигурист Роман Костомаров раскрыл секрет в шоу Леры Кудрявцевой

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал гостем популярной телепередачи "Секрет на миллион", ведет которую Лера Кудрявцева. Он признался, что готов раскрыть свою главную тайну.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

Роману Костомарову пришлось нажимать на зеленую кнопку культей ампутированной кисти правой руки. В программе он рассказал, как он сражался за свою жизнь в Коммунарке.

"Вообще чудо, что я здесь сижу сегодня", — отметил Костомаров.

Также гостями передачи стали его супруга, фигуристка Оксана Домнина, тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

Полный эфир можно будет посмотреть в следующую субботу на телеканале НТВ.

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