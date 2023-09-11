Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал гостем популярной телепередачи "Секрет на миллион", ведет которую Лера Кудрявцева. Он признался, что готов раскрыть свою главную тайну.
Роману Костомарову пришлось нажимать на зеленую кнопку культей ампутированной кисти правой руки. В программе он рассказал, как он сражался за свою жизнь в Коммунарке.
"Вообще чудо, что я здесь сижу сегодня", — отметил Костомаров.
Также гостями передачи стали его супруга, фигуристка Оксана Домнина, тренер по фигурному катанию Александр Жулин.
Полный эфир можно будет посмотреть в следующую субботу на телеканале НТВ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.