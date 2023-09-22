Алла Пугачева в молодости называла Игоря Николаева дальневосточной креветкой

Певец Александр Кузьмин раскрыл, что Алла Пугачева в молодости называла Игоря Николаева дальневосточной креветкой. По его словам, это связано с формой усов композитора.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Пугачева очень любит Игоря. Когда мы все вместе дружили, она его называла Моцартом, а еще в шутку окрестила его "дальневосточной креветкой". А все потому, что Николаев родом с острова Сахалин и в молодости он носил усы в форме креветки", — вспомнил Кузьмин в беседе с PROZvezd.

Также он рассказал, как Игорь Николаев в свое время пошутил над песней его брата Владимира Кузьмина "Менестрели". Тогда произведение очень понравилось Алле Борисовне, а Игорь Николаев рассказал, что в русском языке больше всего рифм на окончание "-ели". И оказался прав.

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