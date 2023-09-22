Продюсер Леонид Дзюник указал на мистику в смерти актера Алексея Янина

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Продюсер Леонид Дзюник, сыгравший вместе с актером Алексеем Яниным в сериале "Клуб", вспомнил о роли коллеги. Персонаж Янина погиб, что не может не навести на определённые мысли.

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

"Последние восемь лет Леша боролся со страшными последствиями тяжелейшего инсульта. Я снимался с ним в сериале "Клуб", который принес ему огромную популярность. По сценарию его герой погибал. Я не верю в мистику, я только констатирую факт. Жалко, очень жалко", — написал в своем блоге продюсер.

Дзюник отметил, что и в кадре, и за кадром Алексей Янин был прекрасным человеком и отличным другом. Он принес соболезнования родным и близким скончавшегося артиста.

Напомним, что актер Алексей Янин восемь лет назад перенес инсульт, в результате которого не смог больше передвигаться самостоятельно, с трудом узнавал близких, постоянно проходил реабилитацию. Его семья старалась делать все возможное, чтобы обеспечить ему достойный уход.

В начале сентября уже говорилось о смерти артиста, но оказалось, что супругу и мать Янина обманули мошенники. Но 19 сентября артист все-таки скончался после 20-дневной комы. Он так и не пришел в сознание.

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