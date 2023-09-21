SHAMAN: "Мы с женой официально "расчехлились"

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что исполнитель Shaman(Ярослав Дронов) решил опровергнуть слухи о разрыве со своей супругой Еленой. Он подчеркнул, что они решили показать всем, насколько счастливы и довольны своей семейной жизнью, чтобы не было места недостоверным слухам. Shaman также выразил благодарность Елене за долгую поддержку и помощь во всех трудностях, которые они пережили вместе.

Мы, скажем так, официально "расчехлились" потому, что пошли какие-то слухи, сплетни, небылицы. Такие, которые даже я со своей богатой фантазией не смог бы придумать. Поэтому просто расставили все на свои места, — сказал Ярослав.

Ярослав вспоминает, что многие удивились выбору в пользу Елены, так тогда она была известным медиаменеджером, а он был неизвестным музыкантом. Однако, Елена всегда верила в него и знала, что он добьется успеха. Будущая супруга всегда была рядом, даже когда у него были сложные времена и он считал себя никем. Елена демонстрировала огромную силу воли и терпение, ждя 5 лет, пока у Ярослава все получится. Дронов также отметил, что некоторые моменты были очень трудными и вызывали отчаяние и слезы, но он всегда верил, что все будет хорошо.