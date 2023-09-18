Украинская актриса и телеведущая Регина Тодоренко рассказал о последствиях вечеринки, которую посетила. По ее словам, после мероприятие ей пришлось вызывать врача и ставить капельницу.
"После вечеринки ночью чуть не умерла", — поделилась с подписчиками звезда.
При этом во время торжества она чувствовала себя отлично — ее угощали блюдами с трюфелем, она позволила себе немного алкоголя и потанцевать. В 23:30, по ее словам, она уже была дома.
Впоследствии выяснилось, что самый дорогой гриб в мире — трюфель — не усваивается телезвездой.
Ранее Регина Тодоренко рассказала о расставании с супругом Владом Топаловым.
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