Телеведущая Регина Тодоренко чуть не умерла при отравлении трюфелем

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская актриса и телеведущая Регина Тодоренко рассказал о последствиях вечеринки, которую посетила. По ее словам, после мероприятие ей пришлось вызывать врача и ставить капельницу.

Фото: prt scr youtube.com/Все о родах

"После вечеринки ночью чуть не умерла", — поделилась с подписчиками звезда.

При этом во время торжества она чувствовала себя отлично — ее угощали блюдами с трюфелем, она позволила себе немного алкоголя и потанцевать. В 23:30, по ее словам, она уже была дома.

Впоследствии выяснилось, что самый дорогой гриб в мире — трюфель — не усваивается телезвездой.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о расставании с супругом Владом Топаловым.