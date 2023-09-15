Новая дама Леонардо Дикаприо: опять 25

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо был сфотографирован с новой девушкой во время пребывания на Ибице. Папарацци запечатлели пару, целующуюся на вечеринке в ночном клубе.
Новая пассия Ди Каприо — Виттория Черетти, 25-летняя профессиональная модель. Черетти дебютировала на подиуме в возрасте 14 лет и с тех пор сотрудничала со многими мировыми брендами и модными журналами.
В 2020 году Черетти вышла замуж за американского диджея итальянского происхождения Маттео Миллери. Текущий статус их отношений неясен. Судя по фотографиям из аккаунтов Черетти в социальных сетях, она ведет активный и снисходительный образ жизни.
Будем надеяться, что новый роман Ди Каприо не приведет к каким-либо драматическим разборкам для актера.
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